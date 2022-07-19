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Son dakika haberleri | İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre KAĞITHANE'de 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

KAĞITHANE'de 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartman sakinleri panikle sokağa çıktı.

Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, apartmanın içinde yoğun duman oluştu. Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkan dairenin boş olması nedeniyle, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Mahalle sakini Ayşe Şimşek "O evde bekar çocuklar oturuyor. İyi ki içerde kimse yoktu, alevler dışarı taşıyordu. Yangının neden çıktığı belli değil" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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