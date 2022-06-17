Kadir Gecesi'nde içkili paylaşıma 1,5 yıl hapis istemi

KADİR Gecesi'nde sosyal medya hesabından yaptığı içkili paylaşımda aşağılayıcı ifadeler kullanan O.T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararından örnek verilen iddianamede, 'Bu tür kışkırtıcı temsiller, demokratik toplumun bir unsuru da olması gereken hoşgörü ruhunun, kötü niyetli biçimde ihlali olarak görülebilir' şeklindeki değerlendirme vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli O.T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve şüpheli O.T.'nin arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı Kadir Gecesini aşağılayıcı yazı yazarak, sosyal medya hesabından 27 Nisan 2022'de paylaştığı anlatıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

AİHM'İN GÖRÜŞÜNDEN DE ÖRNEK VERİLDİ

TOPLUMUN BİRLİKTE YAŞAMA DUYGUSUNA ZARAR VERME NİTELİĞİNDE

1 YIL 6 AYA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel