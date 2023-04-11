İSTANBUL-KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 'GİZLİ SEKMELİ' MOBİL UYGULAMA

BİRLEŞMİŞ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye tarafından, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve şiddet yaşanması durumunda yardımcı olacak yeni bir uygulama geliştirildi. Amber isimli uygulama UNFPA İyi Niyet Elçisi Songül Öden tarafından tanıtıldı. Uygulama, ilk bakışta düz bir 'Regl Takvimi' olarak görünse de, gizli ikinci ekranı sayesinde konum takibi, acil durum mesajı gönderme, acil yardım hatlarını arayabilme gibi fonksiyonlara sahip.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye tarafından, kadınlar için yeni bir mobil uygulama geliştirildi. Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili rehber, ilk bakışta bir 'Regl Takvimi' gibi görünen uygulama, gizli ikinci ekranı sayesinde kadınlara kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda yardımcı oluyor. Pandemi döneminde evlerinde yalnız kalan ve şiddete uğrayan kadınlar düşünülerek, 2020 yılında hazırlıklarına başlanılan uygulama Sarıyer'deki bir etkinlik alanında UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Kadın Koalisyonu Temsilcisi Selma Acuner, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi adına Carl Spychal, UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi oyuncu Songül Öden, iyi niyet elçilerinden Edis Görgülü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla tanıtıldı. Toplantıda, uygulamanın nasıl kullanılabileceğine dair bilgiler de paylaşıldı.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami konuşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kadının güçlendirilmesinin kalkınma ve barış güvenliğinin temel taşı olduğuna dikkat çekti.

'ÇOK KAPSAMLI BİR AJANDA

UNFPA İyi Niyet Elçisi Songül Öden, 'Yaklaşık 2020'den beri UNFPA bu uygulama üzerinde çalışıyor. Gerçekten çok titiz bir çalışma oldu. Amacı Türkiye'deki bütün kadına yönelik şiddetle mücadele uygulamalarının, çağrı butonlarını içinde bulunduran bir ajanda haline getirmek ve bilgi vermekti. Kadınlara; kişisel, hukuki bilgiler vermek, şiddet türlerini tanımlamak ve çeşitli anketlerin içinde bu şiddet türüne uğrayıp uğramadığını, kişinin bilinçlenmesi için de yardımcı olmak. Bir navigasyon uygulaması var, orada kendini güvende hissetmediğinde, kendini tehlikede hissettiğinde bir başkasına bir çağrı yollayarak bir çeşit takip, konum takibi oluşturmak gibi çok kapsamlı bir ajanda. Daha çok kadının bundan faydalanmasını istiyoruz dedi.

'BU UYGULAMA ÖNEMLİ BİR GİZLİLİK ANLAŞMASI İÇERİYOR

Öden, 'İlk bakışta, baktığınızda diğer kadın uygulamalarına benziyor. Fakat butonu 4 kere tıkladığınızda, sizi bambaşka gizli bir sayfaya götürüyor. Orada tehlike altında olup olmadığınızı, hangi adreslerin doğru adresler olduğunu, kendi adresinize en yakın, size en çabuk ulaşabilecek kuruluşların neler olduğunu, numaraların neler olduğunu veriyor. Dolayısıyla çok önemli bir gizlilik anlaşması, bu uygulama çok önemli bir gizlilik anlaşması içeriyor ifadelerini kullandı.

EDİS GÖRGÜLÜ NE KADAR YAYABİLİRSEM YAYMAYA ÇALIŞACAĞIM

Uygulamanın detaylarını ilk kez lansmanda dinleyen sanatçı Edis Görgülü de, 'Çok iyi bir uygulama, interaktif çalışan bir uygulama. Aynı zamanda bir kadının başına gelen onlarca şeyin arasında şiddet özelinde günlük tutabilme, daha iyi algılayabilmesi adına gördüğüm ilk uygulama. Şiddet türlerinden ne yazık ki çok haberdar değil, dünyalılar, çünkü Türkiye'ye özel bir durum değil. Benim en çok dikkatimi çeken flört şiddeti, onla ilgili bile bilgilendirme almış olsalar, buna maruz kaldığını anladıktan sonra acil butona basmaları için çok yeterli. Ben de ne kadar yayabilirsem yaymaya çalışacağım. Özellikle takip edenlerim, konser izleyicilerim de dahil olmak üzere, beni tanıyan herkese duyurmaya gayret edeceğim diye konuştu.