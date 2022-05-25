Kadıköy'deki dişçi cinayetinde hakimlik ifadeleri ortaya çıktı - Haberler

KADIKÖY'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ziya E.'nin hakimlikteki sorgusunda "Bir anda doktor hanımı yerde kanlar içinde gördüm ancak bıçağı nasıl sapladığımı, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Yaptığımdan çok pişmanım" dediği ortaya çıktı.

Diş Hekimi Şeyma Biran (64), 3 gün önce Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16: 36'da binadan çıktıktan sonra, koşarak hızla uzaklaştığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E. Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Cinayet olayına karıştığı tespit edilen şüpheli A.A., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tecelli Akbulut, şüpheliler Z.E.'yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, A.A.'yı "Suç delillerini gizleme' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"BİR ANDA DOKTOR HANIMI YERDE KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM"

"YARDIMDA BULUNMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Z.E.'nin "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Şüpheli A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel