İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ Güncel Haberler KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim yapıldı. KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan 11 taksi şoförüne toplam 2 bin 256 lira ceza yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Durdurulan taksi şoförlerinin ruhsat, izin belgeleri ve ehliyetleri kontrol edildi. 11 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda 2 bin 156 lira, 2 taksi şoförüne de seyir halindeyken telefon kullandığı gerekçesiyle toplamda 854 lira ceza yazıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Trafik Şube Müdürlüğü İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.