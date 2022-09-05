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İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ

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KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan 11 taksi şoförüne toplam 2 bin 256 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Durdurulan taksi şoförlerinin ruhsat, izin belgeleri ve ehliyetleri kontrol edildi. 11 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda 2 bin 156 lira, 2 taksi şoförüne de seyir halindeyken telefon kullandığı gerekçesiyle toplamda 854 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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