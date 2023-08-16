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İstanbul Kadıköy'de Radarlı Hız Denetimi Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de radarlı hız denetimi yaptı. Sahildeki Cemil Topuzlu Caddesi'nde sivil trafik polislerinin de katılımıyla hız yapanlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilen denetimin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de radarlı hız denetimi yaptı.

Sahildeki Cemil Topuzlu Caddesi'nde sivil trafik polislerinin de katılımıyla hız yapanlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.

Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilen denetimin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Kadıköy Güncel Haberler

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