Üye Girişi
Haberler

İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisi Kaçırıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Zühtüpaşa Mahallesi'nde bir siteden öğrenci alan servis, yaya bir kişi tarafından kaçırıldı. Servisteki öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL KADIKÖY Zühtüpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir siteden öğrenci alan ve içinde yaklaşık 10 öğrencinin olduğu servis, yaya gelen bir kişi tarafından kaçırıldı. Servisin kaçırılışı güvenlik kamerasına yansırken, servis Pendik'te bulundu. Servisteki öğrencilerin ise şüpheli tarafından bir süre sonra servisten indirildiği öğrenildi. Servisi kaçıran şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik İstanbul Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title