İSTANBUL-KADIKÖY'DE KÖKLERİ ÇÜRÜYEN AĞAÇ, OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

KADIKÖY'de kökleri çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Akın Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kökünden çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanmaz olmazken, otomobillerde hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdı.