İSTANBUL-KADIKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ MÜZENİN DUVARINA ÇARPTI Güncel Haberler KADIKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce park halindeki araçlara ardından kaldırıma çıkarak müzenin duvarına çarptı. KADIKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce park halindeki araçlara ardından kaldırıma çıkarak müzenin duvarına çarptı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Otobüs müzenin duvarına çarparak dururken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda ve müzenin duvarında hasar oluştu. Zarar gören park halindeki otomobilin sürücüsü haberi alır almaz olay yerine geldi. Otomobil sahibi Fatih Bahça "Belediye otobüsü kitlenmiş bana da öyle söylediler. Yeni uyandım geldim. En arkada benim araç vardı. Park halindeydi. Arabaları vurduktan sonra duvara çarpmış" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili çalışması sürüyor. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Tragger İETT Güncel Haberler

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