İstanbul Kadıköy'de Elektronik Sigara İçinde Uyuşturucu Bulundu

İstanbul Kadıköy'de yapılan bir uygulamada, elektronik sigara cihazının içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'de elektronik sigara cihazının içine uyuşturucu gizledikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamındaki organizasyonların tespit edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Göztepe Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta akşam saatlerinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Sürücü E.K'nin yanındaki yolcu B.E.D'ye ait elektronik sigarayı inceleyen ekipler, cihazın içinde toplam 5,94 gram 12 kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.