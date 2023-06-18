Kadıköy Barlar Sokağı'nda kavga: 2 kişi bıçakla yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

Olay, saat 02.30 sıralarında Barlar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mekan çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da katılınca kavgaya dönüştü. Bu sırada 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Ekipler 5 kişiyi gözaltına alırken, kavgada kullanılan bıçaklar ise incelenmek üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel