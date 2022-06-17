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Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

KADIKÖY'de denizde erkek cesedi bulundu.

KADIKÖY'de denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kadıköy sahilindekiler sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir kişiyi görünce polise haber verdiler. Polis şerit çekerek çevredekileri uzaklaştırırken, deniz polisi botla arama yaptı. Dalgıçlar cesedi buldu. Erkeğe ait olduğu belirlenen ceset kıyaya çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görgü tanığı "Sabah 06-30-07.00 sıralarındaydı. Denizde bir şey gördük ama emin değildik. Yakınına  gelince ayak olduğunu görüp polise haber verdik. Kıyıya çıkınca ceset olduğun anladık "dedi.

Lisan Şahin ise "Sahilde denize düştüğünü söylediler. Denizde ayaklarını görünce polise haber vermişler. Genç ve erkek kişiye aitmiş" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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