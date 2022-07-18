İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ KADIKÖY'de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. KADIKÖY'de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Erenköy Ömerpaşa Sokak'ta saat 13.00 sıralarında seyir halindeki Barış Geyik yönetimindeki 34 ZU 7530 plakalı hafif ticari aracın üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ekilerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı. Araç sürücüsü Barış Geyik,"Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi" şeklinde konuştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.