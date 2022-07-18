İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KADIKÖY'de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

KADIKÖY'de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Erenköy Ömerpaşa Sokak'ta saat 13.00 sıralarında seyir halindeki Barış Geyik yönetimindeki 34 ZU 7530 plakalı hafif ticari aracın üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ekilerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı.

Araç sürücüsü Barış Geyik,"Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title