İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler

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İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

KADIKÖY'DE 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

KADIKÖY'DE 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kozyatağı Mahallesi, Yağız Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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