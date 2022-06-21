İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Yangın saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kozyatağı Mahallesi, Yağız Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel