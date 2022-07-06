İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta bir eve düzenlediği operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirdi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta bir eve düzenlediği operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışından yurda eroin getirdiğini tespit ettiği 1 şüpheliye operasyon düzenlendi. 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimliği tespit edilen S.T uyuşturucu maddeleri  Esenyurt'ta kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi. Dairenin dikkat çekmemesi için ise, suç kaydı olamayan ve ailesiyle yaşayacağını söyleyen başka biri adına kiralandığı belirlendi. Esenyurt'taki daireye operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.T'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 120 kilogram eroin, 5 kilogram metamfetamin, vakum makinesi, hassas terazi, baskı kalıbı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title