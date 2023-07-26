İSTANBUL-JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI IDEF'TE; EĞİTİMLERLE KAZALARIN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

En büyük savunma sanayi fuarları arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF)16'ncısı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başladı. 28 Temmuz'a kadar devam edecek ve toplam bin 461 firmaya ev sahipliği yapan fuarda Jandarma Genel Komutanlığı da tüm birimleriyle yer aldı. Köpek itaat ve saldırı gösterisi, sanal ortamda tabanca atışı, helikopter simülasyonuyla uçuş deneyimi gibi faaliyetlerin gerçekleştiği alanda, ağır vasıta araçların kullanımında kazaların önüne geçebilmek için geliştirilen Bütünleşik Simülasyon Sistemleri Tedarik Projesi (BSST) ve Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri Eğitim Alanı Projesi de tanıtıldı.

UZAK BİRLİKLERDE BULUNAN ADAYLAR KENDİ BİLGİSAYARLARINDAN KATILABİLİYOR

BİLGİSAYAR OYUNU FORMATINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENİYORLAR

HEDEFİMİZ KAZALARIN AZALTILMASINI SAĞLAMAK

Ermenek, "Projelerimiz, Türkiye'de sürücü eğitim sisteminin çağdaş bir şekilde güncellenmesine katkı sağlayacak niteliktedir. Özellikle defansif sürücülük eğitimine getirdiğimiz interaktif eğitim modülü ve çeşitli simülasyon sistemlerinin entegrasyonu, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu altyapı sayesinde farklı simülatörlerin aynı anda konvoy eğitimine tabi olması da sürücü eğitiminin daha etkili ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu nedenle, projelerimizin Türkiye'ye örnek olabileceğine inanıyoruz. Hedefimiz, kazaların 2030 vizyonuna uygun olarak azaltılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, sürücü adaylarının eğitimine katkı sağlayarak güvenlik standartlarını yükseltmek, trafikteki kazaları önlemek ve eğitim maliyetlerini düşürmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Aynı zamanda, projelerimizin Jandarma Genel Komutanlığı'nın özgün ihtiyaçlarına ve kurumun harekat gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesi de dikkat edeceğimiz unsurlardan biri olacaktırö ifadelerini kullandı.