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İstanbul-İzmir Otoyolunda Zincirleme Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolunda Zincirleme Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralı
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İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir kamyonet tıra çarparak savruldu. Kamyonet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Akın Özsoy idaresindeki 34 HA 5861 plakalı kamyonet, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Batı gişeleri mevkisinde Osman Kondu yönetimindeki 10 AIN 750 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Umut Köse kontrolündeki 34 DZL 303 plakalı tıra da çarptı.

Kazada, ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Özsoy, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sol şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

İstanbul Güvenlik 3-sayfa trafik Sağlık Güncel İzmir Olay

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