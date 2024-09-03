İstanbul-İzmir Otoyolunda Kaza: 2 Yaralı
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında meydana gelen kazada, İran uyruklu 2 kişi yaralandı. Otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.
İran uyruklu Sevedeh Gounoush Famil Arjestani (46) idaresindeki 34 MG 5643 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe kısmında Çamurlu Mahallesi mevkisinde Naim Yıldızlı yönetimindeki 27 AC 948 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki İran uyruklu Adnan Akar (44) araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.