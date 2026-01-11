Haberler

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi

Güncelleme:
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sağanak yağışın etkisiyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Haberler.com
