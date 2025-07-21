İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Susurluk ilçesi kesiminde emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Serdar Lafçı idaresindeki 16 DT 741 plakalı akaryakıt tankerinin İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk Ömerköy mevkisinde lastiği patladı.

Emniyet şeridinde bekleyen tankere, İlhan Aydemir yönetimindeki 34 LK 5339 plakalı beton künk (betondan imal edilen dairesel su borusu) yüklü tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırdaki künkler otoyola savruldu, arka kısmında hasar oluşan tankerdeki mazotun bir bölümü de yola aktı.

Kazada, yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, yoldaki künklerin ve mazotun temizlenmesinin ardından kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başladı.

Hasar oluşan tankerdeki akaryakıtın bir bölümü de olay yerine gelen başka bir tankere aktarıldı.