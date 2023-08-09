İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Tehlikeli Şekilde İlerleyen Otomobil Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı
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Yalova Emniyet Müdürlüğü, İzmir-İstanbul Otoyolu Osmangazi Köprüsü mevkiinde tehlikeli şekilde ilerleyen iki otomobil sürücüsüne 951'er lira para cezası kesti.
İstanbul- İzmir Otoyolu'nda tehlikeli şekilde ilerleyen iki otomobil sürücüsüne 951'er lira para cezası kesildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü, İzmir- İstanbul Otoyolu Osmangazi Köprüsü mevkiinde araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki otomobilin tehlikeli şekilde hareket ettiğinin görülmesi üzerine inceleme başlattı.
Plakaları tespit edilen otomobillerin sürücülerine 951'er lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel