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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Minibüs-Tır Kazası: 3 Yaralı

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 RL 680 plakalı minibüs, otoyolun Altıeylül ilçesi Karakol Mahallesi yakınlarında önünde seyreden tıra çarptı.

Kazada minibüste bulunan F.B, S.B. ve A.Y. araçta sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 3 yaralı, Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

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