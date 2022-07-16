İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı (2)

AA - Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Bayram dolayısıyla İstanbul ve çevre illerden güneye seyahat eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürdü.

İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

Hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.

Tatil dönüşü dolayısıyla otoyoldaki hareketliliğin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title