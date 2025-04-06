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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bayram Dönüşü Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde yoğunluk oluşturdu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili dönüşü için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde yoğunluk oluşturdu.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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