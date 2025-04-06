İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bayram Dönüşü Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili dönüşü için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde yoğunluk oluşturdu.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.