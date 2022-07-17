İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU BURSA GİŞELERİNDE 'TATİL DÖNÜŞÜ' YOĞUNLUĞU

İSTANBUL- İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da yazlık bölgelerde geçirenler, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluğa neden oldu. HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise ara ara kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoldaki önlemlerini artırdı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İstanbul Deniz Otobüsleri iskelesinde tatil dönüşü yoğunluk yaşandığı görüldü. (DHA)

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel