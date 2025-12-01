İstanbul İtfaiyesi'nden Hayvanlar İçin Uyarı: Kaputa Vurmayı İhmal Etmeyin

(İSTANBUL) Havaların hızla soğumaya başlamasıyla birlikte İstanbul İtfaiyesi, araçların motor bölümüne sığınan sokak hayvanlarına dikkat çekmek için animasyonlu bir bilgilendirme videosu yayımladı. Açıklamada, "Havalar soğudu, minik dostlarımız araç motorlarına saklanabilir. Yola çıkmadan önce kaputa vurmayı ihmal etmeyin. Sizin 'küçük' bir hareketiniz, onlar için 'büyük' bir hayat demek." denildi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte İstanbul İtfaiyesi, özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan bir tehlikeye dikkat çekti. İtfaiye, sosyal medya hesabından paylaştığı animasyonlu bilgilendirme videosuyla sürücülere, motor ısısından faydalanmak için araçların kaput altına sığınan küçük dostlara karşı duyarlı olunması çağrısı yaptı.

"Küçük bir hareket, onlar için büyük bir hayat"

İstanbul İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Paylaşılan videoda, özellikle kedilerin soğuk havalarda motor sıcaklığından dolayı araçların kaput kısmına sığındığı hatırlatıldı ve sürücülere basit ama hayati bir kontrol çağrısı yapıldı.