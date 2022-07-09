İstanbul İtfaiyesi, Beşiktaş Sahili Açıklarında Mahsur Kalan Martıyı Kurtardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi Beşiktaş sahili açıklarında mahsur kalan martıyı kurtardı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma operasyonunu, “Mahsur kalmış her canlının imdadına yetişiyoruz” paylaşımıyla duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi Beşiktaş sahili açıklarında mahsur kalan martıyı kurtardı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma operasyonunu, "Mahsur kalmış her canlının imdadına yetişiyoruz" paylaşımıyla duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi sosyal medya hesabından Beşiktaş sahili açıklarında mahsur kalan martının kurtarılma görüntülerini paylaştı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahsur kalmış her canlının imdadına yetişiyoruz. Beşiktaş sahili açıklarında mahsur kalan martı, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz tarafından kurtarıldı" bilgisi paylaşıldı. ANKA / Güncel Beşiktaş İstanbul İtfaiye su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul İtfaiyesi, Beşiktaş Sahili Açıklarında Mahsur Kalan Martıyı Kurtardı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.