İSTANBUL-İTALYA'DA HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ALTUĞ ERBİL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İTALYA'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden ardından son yolculuğuna uğurlandı. İTALYA'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden ardından son yolculuğuna uğurlandı. İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Kazada hayatını kaybeden Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Eczacıbaşı Tüketim Ürünlerinin Yalova fabrikasında veda töreni düzenlendi. Törenin ardından Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Altuğ Erbil'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşlarının yanı sıra Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'da katıldı. Eşi Başak Erbil taziyeleri kabul ederken tabut başında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Altuğ Erbil'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Şakirin Camii İtalya Erbil Güncel Haberler

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