İstanbul İstiklal Cadddesi'ndeki Terör Saldırısının Failinin Yakalanma Anına İlişkin Görüntüler Paylaşıldı

EDDA SÖNMEZ

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının faili, kadın teröristin yakalanma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki dünkü bombalı saldırının faili, kadın teröristin gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada; "Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı… Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü" demişti.

Ayrıca; kadın teröristin saldırı öncesinde bir banka çantayı bıraktığı daha sonra kaçtığı ana ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, terör saldırısı ile ilgili açıklamasında; "Bir kadın, bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor" bilgisini vermişti.

Emniyet kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre; yabancı uyruklu, 1999 doğumlu kadın terörist A.A.'nın da aralarında olduğu 8 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.