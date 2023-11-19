İstanbul istikameti Kemikli rampaları kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasındaki kara yolunun İstanbul istikametinin, Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasındaki kara yolunun İstanbul istikametinin, Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "D100 Devlet Yolu'nun Çerkeş ile Gerede arasında yer alan Kemikli Rampasında yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul istikameti, Çerkeş'ten itibaren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Samsun istikametinde yol trafiğe hizmet vermeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.