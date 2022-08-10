İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İstanbullular,Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakasın'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

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