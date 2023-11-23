İSTANBUL-İSTANBUL ORCHESTRA'SİON ULUSLARARASI PİYANO YARIŞMASI'NIN 6'NCISINA GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünyanın dört bir yanından, uluslararası düzeydeki müzisyenleri bir araya getirecek olan 6'ncı İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın basın toplantısı yapıldı. Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen yarışma, 1-4 Nisan'da gerçekleşecek ve yarışma sonucunda birinciye 8 bin dolar, ikinciye 4 bin dolar, üçüncüye ise 2 bin dolar ödül verilecek.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından 2013'ten bu yana her 2 yılda bir düzenlenen İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın 6'ncısı düzenleniyor. 23 Kasım'da düzenlenen basın toplantısına; Yarışma Başkanı ve Okul Müdürü Alexandre Abellan, Okul Türk Müdür Başyardımcısı Tuna Zenginel Saikali, Jüri Başkanı Jean-Yves Clément, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Jüri üyesi Lukas Geniusas, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi kurucusu ve yöneticisi Filiz Ali, IKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, Andante klasik müzik dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali, Orchestra'Sion Şefi Orçun Orçunsel ve Yarışma Genel Sekreteri Emmanuelle Beaufils katıldı.

BİRİNCİYE 8 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Lisenin konser alanında yapılacak olan yarışmada birinciye 8 bin dolar, ikinciye 4 bin dolar, üçüncüye ise 2 bin dolar ödül verilecek. Birincilik ödülünü kazanan yarışmacıya iki sene içerisinde çeşitli konser vermesi teklif edilecek. Bunlar arasında; Notre-Dame de Sion Lisesi Gösteri Salonu'nun yıllık programı çerçevesinde İstanbul'da bir konser, Lisztomanias Festivali kapsamında Fransa'da bir resital, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında Gümüşlük'te bir konser ve Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nde Ayvalık'ta bir konser yer alıyor. Kazanan yarışmacı daha sonra başka konserler de verebilecek. Bu konserlerin listesi internet sitesinde düzenli olarak güncellenecek.

CEMAL REŞİT REY ÖDÜLÜ

4 Nisan'da Cemal Reşit Rey'de (CRR) gerçekleştirilecek final gecesinde besteci Cemal Reşit Rey'in zorunlu eserinin en iyi icrasını gerçekleştiren adaya Cemal Reşit Rey ödülü verilecek. Yarışmayı takip eden yılda Cemal Reşit Rey Ödülü'ne, CRR Konser Salonu'nun programlamasında yer alacak bir konser teklifi eşlik edecek.

FRANSA BAŞKONSOLOSU OLİVİER GAUVİN ÖDÜLÜ

Yarışma kapsamında Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin Ödülü de verilecek.İstanbul'daki Fransız Enstitüsü iş birliği ile profesyonel piyanist eğitimi almış olan Fransız Başkonsolosu Olivier Gauvin, kendi seçeceği adaya ödülünü vermek üzere 3 Nisan'da yarı final süresince jüriye katılacak. Tüm ödüller yarışmanın kapanışı vesilesiyle düzenlenecek bir gala gecesinde verilecek.

'YARIŞMA; ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE KARDEŞLİK ORTAMINA SAHİP'

Basın toplantısında konuşan Başkonsolos Olivier Gauvin, 'İkinci kez bu yarışmaya katılma onuruna sahip oluyorum. Geçen deneyimim gerçekten çok zengindi. Hem yarışmanın jürisindeki nitelik hem de adayların nitelikleri çok iyiydi. Yarışma niteliği beni büyüledi. Yarışmayı ilginç kılan bazı boyutlar var. Ben de müzik dünyasında bulundum. Yarışma boyutundan ziyade ilerleme boyutu var. Adaylar kendi müzik sevgilerini diğer adaylarla paylaşarak kendilerini aşmaya çalışıyor. Tabii bu yarışmanın bir de teknik boyutu var. Bazı değerleri yansıtıyor. Bu lisede olması da tesadüf değildir. Aynı zamanda Fransız enstitüsünün bu yarışmaya olan desteğinden gurur duyuyorum. Fransız başkonsolos ödülü de olacak. Bunu alan Fransa'da sahne alma imkanı bulacak. Yine bir atıfta bulunarak yarışmanın özgürlük eşitlik ve kardeşlik ortamına sahip olduğunu söylemek isterim. Hepinize iyi bir yarışma diliyorum. Piyanist müzikolog arkadaşlarla olmaktan da mutluyum' ifadelerini kullandı.

'FRANSA İLE TÜRKİYE ARASINDA ÇOK UZUN SOLUKLU BİR DOSTLUK HİKAYESİNDEN BAHSEDEBİLİRİZ'

Başkonsolos Olivier Gauvin sözlerine şunları ekledi:

'Fransa ile Türkiye arasında çok uzun soluklu bir dostluk hikayesinden bahsedebiliriz. Özellikle sanat ve müzik alanında İstanbul önemli piyanistlerin sahne aldığı bir yerdir. Fazıl Say gibi Türk piyanistlerin' Ama ayrıca uluslararası piyanistlerin de konserlerinin olduğu bir şehirdir. 3 senedir buradayım. Birçok konsere gelme, dinleme fırsatı buldum. Bu açıdan önemli bir yarışma olduğunu düşünüyorum.?

'AMACIMIZ REKABET RUHUNUN ÖNÜNE GEÇMEK'

Jüri Başkanı Jean-Yves Clément ise yarışma ile ilgili şöyle konuştu:

'İstanbul Orkestrası Uluslararası Piyano Yarışması'nda Jüri Başkanı olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu etkinliğin organizasyonunu, eğitimde kültürün temel önemini anlamış özel bir kurum olan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nin üyeleriyle paylaşmak da aynı derecede mutluluk verici. Burası hümanist bir kurum ve örnek teşkil ediyor. Amacımız rekabet ruhunu sürdürmek için değil, onun ötesine geçmek, sanat ve eğitimin yararına bir yarışma düzenlemek olacaktır.'

'İSTANBUL'UN KÜLTÜR VE EĞİTİM SAHNESİNDE GÖRÜNÜR OLMAMIZI SAĞLIYOR'

Basın toplantısına katılan Yarışma Başkanı Alexandre Abellan ise '168 yıldan beri Notre-Dame de Sion'da, başta müzik olmak üzere sanat ve kültür eğitimi, pedagojik yöntemlerimizin merkezinde yer almaktadır. Ayrıca Uluslararası Piyano Yarışmamız, parçası olduğu eğitim projesinin çok ötesine geçmekte olup itibarımızı oluşturan mükemmellik arayışımızı temsil ediyor. Bu yarışma, genç yeteneklerin değerini gün ışığına çıkararak, niteliği ve önemi ile İstanbul'un kültür ve eğitim sahnesinde görünür olmamızı sağlıyor' şeklinde konuştu.

JÜRİ ÜYELERİ

6'ncı İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması Jürisi ise şöyle:

'Jean-Yves Clément Président, Jüri Başkanı, Anna Geniushene, Denis Pascal, Etsuko Hirose, Gülsin Onay, Lukas Geniusas, Toros Can.'

'ÜÇÜNCÜ TURDA İCRA EDİLMESİ GEREKEN ZORUNLU ESERLER ARASINDA ÇAĞDAŞ BİR TÜRK ESERİ BULUNUYOR'

Adayların ön seçimi DVD ya da görsel-işitsel dosya üzerinden yapılacak. Bu yarışmanın bir diğer özelliği de NDS Gençlik Müzik Ödülü'dür. Bu kapsamda, Notre-Dame de Sion öğrencilerinden oluşan bir jüri, yarışmanın danışmanı piyanist Franck Ciup ve müzik öğretmenleri ile aldıkları müzik eğitimine paralel olarak yarışmacıları değerlendirerek NDS Gençlik Müzik Ödülü'nü veriyor. Yarışmanın üçüncü turunda icra edilmesi gereken zorunlu eserler arasında çağdaş bir Türk eserin de bulunması, Türk bestecilerin uluslararası platformda tanınmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda, 2017'den beri ünlü piyanist ve besteci Ali Darmar her yarışma için özgün bir eser besteliyor ve bu bölümün kazananı Ali Darmar Ödülü'nün sahibi oluyor.

SON KAYIT TARİHİ 1 ARALIK

Yarışmaya son kayıt tarihi 1 Aralık 2023 olarak belirlendi. Ön eleme Aralık 2023'te gerçekleşecek. Tüm adaylar, başvurularının kabulü veya reddi konusunda en geç 18 Aralık 2023 Pazartesi tarihine kadar bilgilendirilecek.