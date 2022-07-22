İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'nı başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Düzce, Şanlurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli'nde bylock kullandığı ve örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen 60 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet İstanbul Güncel Haberler

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