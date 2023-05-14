İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OY KULLANMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28. Dönem Milletvekili seçimleriyle ilgili yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarının başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28. Dönem Milletvekili seçimleriyle ilgili yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarının başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri sona erdi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oylarını kullanabiliyor. 27 Nisan tarihinde oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. İstanbul Havalimanı'nda aralarında Türk vatandaşlığına hak kazanan yabancı uyruklularında bulunduğu 20 bin seçmen oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından görevliler kullanılan oyları çuvallara yerleştirilerek mühürlendi. Oy sayım işlemi ise an itibariyle başladı.