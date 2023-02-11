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İSTANBUL-İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN HATAY'A  POLİS TAKVİYESİ

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İSTANBUL-İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN HATAY'A  POLİS TAKVİYESİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay'a güvenlik tedbirleri için 35 araçla 70 personel gönderildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay'a güvenlik tedbirleri için 35 araçla 70 personel gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de, Hatay'a güvenlik tedbirleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla ekipler gönderildi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden toplanan 35 polis aracıyla 70 personel tam teçhizatlı olarak yola çıktı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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