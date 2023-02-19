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İSTANBUL-İSTANBUL'DAN DEPREM BÖLGESİNE BİN 400 PORTATİF YATAK VE ÇOK SAYIDA HİLTİ GÖNDERİLDİ

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bin 400 portatif yatak ve çok sayıda hilti, depremden etkilenen Adana'ya gönderildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bin 400 portatif yatak ve çok sayıda hilti, depremden etkilenen Adana'ya gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine yardım gelmeye devam ediyor. AFAD koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gönderilen bin 400 portatif yatağın bulunduğu koliler, Atatürk Havalimanı'nda Katar Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağına yüklendi. İçinde portatif yatak ve çok sayıda hiltinin bulunduğu koliler, depremzedelere ulaştırılmak üzere Adana'ya gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birleşmiş Milletler Kahramanmaraş Adana Güncel Haberler

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