Son dakika haber | İstanbul'da 'İsrail Vatandaşlarına Suikast' ile İlgili Operasyon: 5 İranlı Gözaltında

EDDA SÖNMEZ

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla İran uyruklu şüphelilere yönelik yürütülen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Beylikdüzü'nde yapılan aramalarda 2 susturucu, 2 silah, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran'da İstanbul'da bulunan İsrailli vatandaşlara "Derhal ülkeden ayrılın" çağrısında bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgi notuna göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in açıklamalarının ardından, suikast timinin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri çalışma başlattı.

Uzun zamandır takip edilen ve saldırı hazırlığı yapan suikast timine dün operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında tetikçilerin de bulunduğu İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı. Bu aramalarda 2 silah, 2 susturucu ve çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun hala devam ettiği bildirildi.

ANKA / Güncel