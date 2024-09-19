İstanbul'da KUYU-26 Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'da gerçekleştirilen KUYU-26 operasyonunda, organize suç örgütü üyesi 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyon, güvenlik güçlerinin uzun süren çalışmaları sonucu düzenlendi ve suç örgütünün faaliyetlerine son verilmesi hedefleniyor. Yetkililer, tutuklamaların ardından örgütün diğer üyelerini yakalamak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
İstanbul- İstanbul'da yapılan KUYU-26 operasyonunda organize suç örgütü üyesi 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel