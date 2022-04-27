İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU - Haberler

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İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'DA uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Gaziosmanpaşa'nın da bulunduğu çok sayıda ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 05.30 sıralarında operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi 575. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katı oldu. Binaya giren polisler, dairede arama yaptı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Özel Harekat, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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