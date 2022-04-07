İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI - Haberler

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İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da öğleden sonra aralıklarla devam eden sağanak yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'ne çıktı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da öğleden sonra aralıklarla devam eden sağanak yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'ne çıktı.

Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI

İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI

İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Yakası, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Haberler

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