İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece saatlerinde bastıran sis, sabah saatlerine kadar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güçlükle görüldü. D-100 karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.