İSTANBUL-İSTANBUL'DA SICAK HAVADAN BUNALANLAR DENİZE AKIN ETTİ

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek denize akın etti.

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek denize akın etti. Sarıyer'de son günlerde yaşanan boğulma vakalarıyla gündeme gelen Kısırkaya Plajı vatandaşların en çok tercih ettiği plaj oldu.

Sıcak havadan bunalan İstanbullular yine sahillere akın etti. Son günlerde boğulma vakalarıyla gündeme gelen Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı vatandaşların en çok tercih ettiği plaj oldu. Dalgalara aldırmadan denize giren vatadaşlara plajda görevli cankurtaranlar tarafından açılmamaları konusunda sürekli anons yapıldı.