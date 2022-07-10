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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da gece saatlerinde gök gürültülü sağnak yağış etkili oldu.

İSTANBUL'da gece saatlerinde gök gürültülü sağnak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su baskınları oldu.

AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentte gökyüzü önce şimşeklerle aydınlanırken, daha sonra yağmur bastırdı. Yolda ilerleyen sürücüler  ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Sultangazi'de bir caddede rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Taksim ve Mecidiyeköy'de trafiğe çıkan sürücülerin de güçlükle ilerlediği görüldü.Şehir genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.DHA)


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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