İSTANBUL-İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI-4

İSTANBUL'da birçok ilçede kar yağışı başladı. Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bazı ilçelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karı ile birlikte heyecanlanan vatandaşlar ise bu anları görüntüledi. Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar, unutulmaz görüntüler oluşturdu. Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.