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İSTANBUL-İSTANBUL'DA FIRTINA; BAZI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR

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İSTANBUL-İSTANBUL'DA FIRTINA; BAZI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR

İSTANBUL'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İSTANBUL'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul için yapılan uyarıda ise turuncu kod verildi. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin de yapılamadığı bildirildi. Eminönü'nde ise, seferler ve boğaz turu gezilerinin devam ettiği görüldü. Beşiktaş'ta da fırtınanın etkisiyle dalgalar kıyıya vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre yapılamayan seferler şöyle:   Avcılar-Bostancı,  Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy,  Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,  Maltepe-Adalar,  Beşiktaş-Adalar

- Karaköse

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi İstanbul Fırtına Güncel Haberler

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