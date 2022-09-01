İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu Güncel Haberler İSTANBUL Boğazı 'nda kargo gemisi dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. İSTANBUL Boğazı 'nda kargo gemisi dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 173 metre boyundaki LADY ZEHMA adlı karko gemisi Bebek kıyılarına geldiğinde dümeni arızalandı. Acil demir atan gemi karaya oturdu. Geminin kıyıya 100 metre kala durduğu öğrendildi. Çok sayıda kurtarma gemisi bölgeye sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Mürürlüğü olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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