Ukrayna'dan gelen bir geminin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı Güncel Haberler Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan "Lady Zehma" isimli kargo gemisi karaya oturdu. Kıyıya 100 metre kala durabilen gemi için bölgeye kurtarma gemileri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 173 metre boyundaki "LADY ZEHMA" adlı kargo gemisi Bebek kıyılarına geldiğinde dümeni arızalandı. Acil demir atan gemi karaya oturdu. Geminin kıyıya 100 metre kala durduğu öğrenildi. Çok sayıda kurtarma gemisi bölgeye sevk edildi. DÜMEN ARIZASI NEDENİYLE KARAYA OTURDU Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu'na demirlediği belirtildi. BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür İstanbul Boğazı İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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