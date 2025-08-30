İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düşüyor

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Üsküdar'da trafikte görüş mesafesi düştü.