İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düşüyor

İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düşüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı ve çevresinde sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı ilçelerde görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sis altında kalması ve Üsküdar'daki trafikte yaşanan zorluklar, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Meteoroloji uzmanları, sisin gün boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Üsküdar'da trafikte görüş mesafesi düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi

Saz kursunda mide bulandıran olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.