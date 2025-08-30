İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düşüyor
İstanbul Boğazı ve çevresinde sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı ilçelerde görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sis altında kalması ve Üsküdar'daki trafikte yaşanan zorluklar, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Meteoroloji uzmanları, sisin gün boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel