İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düştü

İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düştü
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlamış olan sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında kaldığı sis nedeniyle Şişli ve Beşiktaş'ta görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Sisin, trafikte olumsuz etkiler yarattığı bildiriliyor.

İSTANBUL Boğazı ve çevresinde lokal sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Şişli ve Beşiktaş'ta görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Şişli ve Beşiktaş'ta trafikte görüş mesafesi düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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