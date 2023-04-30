İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZ'INDA ARIZA YAPAN KARGO GEMİSİ AHIRKAPIYA DEMİRLEDİ

İSTANBUL Boğaz'ında arıza yapan genel kargo gemisine Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edildi. Gemi Ahırkapı açıklarına demirledi.

Rusya'dan kalkan ve Kocaeli'ne giden Ilyas Konan isimli 94 metre boyundaki kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Rusya'dan Kocaeli'ne seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan ILYAS KONAN isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörlerimizin yedeğinde Ahırkapı'ya demirletildiö denildi.